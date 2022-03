Nu schaatser Ronald Mulder (36) is gestopt, komt er een einde aan een sprinttijdperk

Het grote terugkijken is begonnen voor de topsprinter van weleer, de man van olympisch brons in 2014 en de Europese titel in 2018, de man die met broer Michel en streekgenoot Jan Smeekens rond 2014 de kortste afstand domineerde op het wereldtoneel. Hij was de laatste van het drietal die stopte, Michel deed dat al in 2020, in hetzelfde jaar was het ook klaar voor Raaltenaar Smeekens. Het einde van een tijdperk.