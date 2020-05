Nu Vettel vertrekt kan stoelendans in F1 beginnen

Zelden vertoond. Nog voor Formule 1-seizoen 2020 begonnen is, heeft een van de topteams al aangekondigd dat een van hun coureurs na dit jaar vertrekt. Is de geplande exit van Sebastian Vettel bij Ferrari de opmaat van een tombola? Wie neemt straks zijn stoel over? Alle F1-contracten op een rij.

Door Arjan Schouten

Carlos Sainz, aflopend contract bij McLaren

Sprak bij McLaren, een team in wederopbouw waar de Spanjaard vorig jaar zijn eerste podiumplaats haalde, al over verlenging. Is er heel tevreden, maar een akkoord is er nog niet. En als we de Spaanse en Italiaanse pers mogen geloven, staat Sainz op pole position om de stoel van Sebastian Vettel over te nemen bij Ferrari. Hij zou zelfs later deze week al zijn contract tekenen.

Daniel Ricciardo, aflopend contract bij Renault

Verruilde Red Bull Racing eind 2018 voor Renault. Werkelijk niemand snapte die transfer, maar een enorme zak geld zal ongetwijfeld meegeholpen hebben de Australiër te overtuigen. Draaide een beroerd jaar bij de Fransen, van de gehoopte progressie heeft hij nog niets gezien. Wordt net als twee jaar terug weer genoemd als kandidaat bij Ferrari, maar ook een move naar McLaren is uit te leggen als promotie.

Lewis Hamilton, aflopend contract bij Mercedes

De grootverdiener in de Formule 1, wat gaat hij doen? Zijn verbintenis bij Mercedes loopt na 2020 af, maar Hamilton gaf in een interview laatst al aan dat hij wel iets ziet in een rol voor het leven bij Mercedes. Met dat verhaal valt een shock-move naar Ferrari moeilijk te rijmen. Heel realistisch is het scenario vooralsnog dus niet, maar het zou de F1-tombola wel volledig in gang zetten. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe lang Mercedes nog actief blijft in de Formule 1. En wat gaat Toto Wolff, die laatst aandelen kocht in Aston Martin, straks doen?

Valtteri Bottas, aflopend contract bij Mercedes

Al drie jaar de tweede viool achter Lewis Hamilton. En waarom zou hij dat niet kunnen achter Charles Leclerc bij Ferrari? Zoeken ze in Maranello een betrouwbare teamplayer, dan is het niet gek als ze uiteindelijk bij de Fin eindigen. Pakt zijn punten, weet hoe het werkt bij een topteam en is niet al te duur.

Antonio Giovinazzi, aflopend contract bij Alfa Romeo

Is een Italiaan. Komt uit de opleiding van Ferrari. En lijkt zo weggelopen uit een Armani-reclame. Need we say more? Het was niet onaardig wat de 26-jarige coureur uit Apulië in zijn eerste volledige jaar liet zien bij het zusterteam. Zal vanwege zijn nationaliteit altijd een afweging zijn en op de shortlists staan bij de Italianen.

Daniil Kvyat, aflopend contract Alpha Tauri

De Rus, in 2016 zo bruusk bij Red Bull weg gedegradeerd om plaats te maken voor Max Verstappen, droeg al eens het scharlaken rood van Ferrari. In 2018, toen hij geen zitje vond. Dat jaar werd hij opgevist door Ferrari, waar hij als testcoureur aan de gang mocht. Keerde in 2019 terug op de grid. Promotie naar Ferrari lijkt echter te hoog gegrepen. Een verlenging bij Alpha Tauri, de nieuwe naam van Toro Rosso, is realistischer. Ook omdat er weinig Red Bull-talent aan de poort rammelt.

Pierre Gasly, aflopend contract Alpha Tauri

Faalde jammerlijk bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen. Vond bij zusterteam Toro Rosso zijn schwung terug. Werd achter Verstappen eind vorig jaar zelfs nog tweede in Brazilië, zijn beste resultaat in de koningsklasse ooit. ,,Het zou echt heel gaaf zijn om na onze kartperiode weer bij elkaar in één team te zitten’’, vertelde Charles Leclerc eind vorig jaar al eens aan L’Equipe, over een mogelijke stap van Gasly naar Ferrari. Maar daar bleef het ook bij.

Kimi Räikkönen, aflopend contract bij Alfa Romeo

Begint aan zijn tweede en vooralsnog laatste jaar bij Alfa. Is het uitbollen, wat de 40-jarige Fin aan het doen is? Dan scoort hij toch wel verdacht veel punten, werd zelfs nog vierde op Interlagos. ,,Ik ben nog lang niet bezig met het einde van mijn carrière. Zolang de motivatie er nog is, ben ik niet van plan om te stoppen’’, vertelde hij eerder dit jaar nog.

Alexander Albon, aflopend contract bij Red Bull Racing

Stapte halverwege 2019 in als vervanger van Pierre Gasly. Voldeed naar behoren, maar zal beseffen dat er dit jaar een schepje bovenop moet. Reed de Red Bull nog niet naar het podium en als Max Verstappen voor de titel wil gaan, zal de Britse Thai kostbare punten van de concurrentie af moeten snoepen.

Lance Stroll, aflopend contract Racing Point

De enige coureur die zich nul zorgen hoeft te maken om zijn toekomst, met een schatrijke vader die zowel eigenaar is van Racing Point als autofabrikant Aston Martin. Dat merk stapt in 2021 in en reken maar dat Stroll junior een zitje krijgt.

Sergio Pérez, contract tot eind 2022 bij Racing Point

Dat andere zitje bij Aston Martin is straks voor de Mexicaan Sergio Pérez, die al verlengde tot eind 2022. Betrouwbare, agressieve coureur die regelmatig dikke punten scoort en ook nog miljoenen meeneemt.

Esteban Ocon, contract tot eind 2021 bij Renault

Van de Fransman mag het seizoen wel gaan beginnen. Terug in de Formule 1 na een jaar zonder stoeltje. Tekende een tweejarig contract bij Renault, na een jaar in een reserverol bij Mercedes. Volgens Toto Wolff is het uitgesloten dat hij tussentijds naar Mercedes vertrekt.

Romain Grosjean en Kevin Magnussen, aflopend contract bij Haas

Mogen nog een jaartje blijven, maar beiden moeten vrezen. Want wat als er straks een pay-driver beschikbaar is, na een financieel verschrikkelijk moeilijk jaar? Dan zou het niet onlogisch zijn als de Amerikaanse renstal, die onder zware druk staat, voor het grote geld kiest.

George Russell, contract tot eind 2021 bij William,

Nicholas Latifi, aflopend contract bij Williams

Bestaat Williams straks nog? Een iconisch team, maar de corona-crisis slaat genadeloos toe. En bij de kleintjes zoals Williams komen de klappen het hardst aan. Mogelijk biedt Mercedes pupil Russell een uitweg in 2021. Debutant Latifi heeft dan weer het voordeel van een enorme zak geld op zijn rug.

Lando Norris, contract tot eind 2022 bij McLaren

Verlengde halverwege zijn eerste jaar bij McLaren meteen met drie seizoenen bij het Britse team. Zorgeloos racet hij de toekomst tegemoet, bij een opkrabbelend team met centen genoeg en in 2021 ook nog eens Mercedes-motoren.

Max Verstappen, contract tot eind 2023 bij Red Bull Racing

De Formule 1-tombola gaat dit keer volledig aan Max Verstappen voorbij. Verbaasde de wereld met een lange verlenging, nog voor de corona-crisis de sport lamlegde. Natuurlijk zitten er zoals altijd wel clausules in die overeenkomst, maar presteert Red Bull naar behoren dan blijft de Limburger de komende jaren zitten waar hij zit.

Charles Leclerc, contract tot eind 2024 bij Ferrari

De coureur met de meeste zekerheid van allemaal. De 22-jarige Monegask had al een contract tot eind 2021, maar kon na een prima eerste seizoen bij Ferrari meteen bijtekenen voor nog eens drie jaar. Sebastian Vettel is al afgeserveerd. Wel interessant: krijgt Leclerc straks een kampioen of een waterdrager naast zich?

Sebastian Vettel, vertrekt na 2020 bij Ferrari