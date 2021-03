Nu wel succes voor Haase, Bertens kent tegenstander in Dubai

De 29-jarige Bertens, de nummer 11 van de wereld, had in de openingsronde een bye. Ze mikt in Dubai op haar eerste overwinning van het jaar. Vorige week maakte ze in Doha een comeback na een achillespeesblessure; in haar openingspartij tegen de Letse Jelena Ostapenko pakte ze slechts twee games (0-6 2-6).



Bertens maakt in Dubai ook haar opwachting in het dubbelspel. Samen met Lesley Pattinama-Kerkhove won ze afgelopen weekend de eerste ronde. In de tweede ronde is Demi Schuurs, die een koppel vormt met de Amerikaanse Nicole Melichar, de tegenstandster van het Nederlandse duo.