Nuis gediskwalificeerd: ‘Ik heb geen centimeter afgesneden, onmogelijk!’

De Jong ook op de 3000 meter het sterkst bij EK allround

15:47 Antoinette de Jong heeft in Collalbo ook de 3000 meter gewonnen. Met een tijd van 4.08.075 was ze Martina Sablikova net te snel af (4.08.226). Op de 500 meter, eerder op de dag, was De Jong ook de sterkste.