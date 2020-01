Nuis ‘gewoon’ naar WK afstanden: eis Verweij, Ntab en Mulder afgewezen

Deze skate-off zou bij de komende wereldbeker in Calgary (7-8 februari) verreden moeten worden. Wie op de 1000 meter (Ntab) en 1500 meter (Verweij) in vergelijking met Nuis de beste tijd zou neerzetten, zou het WK-ticket op de betreffende afstand moeten krijgen, aldus Team Reggeborgh.

De geschillencommissie van de KNSB hield zich maandagavond op een advocatenkantoor in Amsterdam ruim twee uur met de beroepszaak bezig. Verweij en Ntab waren daarbij aanwezig. Nuis liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Hij is momenteel op trainingskamp in Collalbo.