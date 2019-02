Nuis in laatste rit op 1500 meter

Thomas Krol neemt het in de tiende rit op tegen drievoudig wereldkampioen Denis Joeskov uit Rusland. Patrick Roest rijdt in het elfde paar tegen de Japanner Seitaro Ichinohe.



Bij de vrouwen is olympisch kampioene Ireen Wüst in de tiende rit gekoppeld aan de Russin Jekaterina Sjichova. Melissa Wijfje komt in de zevende race in actie tegen de Poolse Natalia Czerwonka. Antoinette de Jong heeft in het negende paar de Noorse Ragne Wiklund als tegenstandster.