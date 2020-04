Nuis naar Reggeborgh?: ‘Zijn al een aantal jaar gesprekken’

Kjeld Nuis overweegt een overstap van Jumbo-Visma naar het sprinterscollectief van Reggeborgh. Van een formele overeenstemming is nog geen sprake. ,,Dat er over en weer tussen beide partijen gesproken is, heeft Kjeld heel netjes bij Jumbo-Visma neergelegd.”

Door Lisette van der Geest



Geen schaatser zit langer bij de huidige formatie van coach Jac Orie dan Kjeld Nuis, maar na een jarenlange samenwerking overweegt de tweevoudig olympisch kampioen een overstap naar het sprinterscollectief van Gerard van Velde bij Reggeborgh. Nuis belde eerder deze week zijn ploeggenoten en sponsors om zijn afscheid en overstap naar Reggeborgh aan te kondigen. Eerder sprak de wereldrecordhouder op de 1500 meter met Orie over een mogelijke overstap.

André Boskamp, de manager van Nuis, laat weten dat er nog geen formele overeenstemming is. ,,Ik ontken niet dat er al een aantal jaar gesprekken zijn tussen Kjeld en Van Velde. Als Kjeld op een gegeven moment denkt: dat is misschien wel een mooie deal, kan ik me dat ook voorstellen.”



Jumbo-Visma wil niet dat hun uithangbord en kanshebber op olympische medailles twee jaar voor de Winterspelen vertrekt. Boskamp: ,,Dat er over en weer tussen beide partijen gesproken is, heeft Kjeld heel netjes bij Jumbo-Visma neergelegd. Jac heeft gezegd dat hij het jammer zou vinden als Kjeld zou gaan. Ik kan me voorstellen dat de ploeg niet blij is als hij zo’n keuze zou maken.”

De vraag is of Nuis kan vertrekken en onder welke voorwaarden dat in dat geval zou gaan. Nuis heeft een contract bij de ploeg tot en met 2022. De mogelijkheid tot vroegtijdige ontbinding van een contract hangt van het contract af, zegt Boskamp. Desgevraagd: ,,In dit geval kan het, denk ik.” Auke Broex, manager juridische zaken en HR bij Jumbo-Visma, zegt dat het team dit weekend geen commentaar wil geven.

Reeds in zijn juniorentijd, inmiddels twaalf jaar geleden, sloot Nuis af en toe aan bij het team van Orie. Direct na zijn juniorentijd maakte hij de overstap vanuit Jong Oranje en groeide in de daaropvolgende jaren uit tot een van de kopmannen van de ploeg. Met als hoogtepunt zijn optreden op de Winterspelen met twee keer goud, op de 1000 en de 1500 meter. En zijn twee wereldrecords op dezelfde afstanden, een jaar geleden bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. In februari verloor Nuis een van die records, maar schaatste hij wel naar de wereldtitel op de schaatsmijl.

Volledig scherm Kjeld Nuis. © Pim Ras fotografie

Bij het team van Van Velde zou Nuis samenwerken met de beste sprinters van Nederland. Reggeborgh heeft onder meer Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Ronald Mulder binnen de gelederen. Ook meervoudig olympisch kampioene Ireen Wüst maakt komend seizoen deel uit van het team, terwijl Reggeborgh eerder deze week bekendmaakte niet verder te gaan met wereldkampioene Jutta Leerdam.

Twee jaar geleden, na Nuis’ olympische succesjaar, stond de samenwerking tussen Orie en Nuis ook al op de tocht. Zijn contract bij de formatie van Orie liep tot en met dat seizoen, maar de onderhandelingen over een voortzetting leken lange tijd in een impasse te verkeren. De aanbieding die de ploeg reeds ruim voor de Spelen deed was in Nuis’ ogen te laag, op het tegenaanbod hoorde hij lange tijd niets.

Later bleek de teamleiding op de achtergrond hard bezig te zijn aan een constructie om Nuis een nieuw aanbod te doen. Nuis, na afloop tegen het AD: ,,Dan denk je wel: had me dat even laten weten! Hoe moeilijk is dat? Aan de andere kant vonden zij het niet leuk dat ik met de pers ging praten. Maar dat is nu allemaal duidelijk. Vergeven, vergeten en door. Gas op die zooi.”

Hij tekende een contract tot en met 2020, afgelopen oktober werd dit contract vroegtijdig opengebroken en maakte de formatie van Orie bekend dat Nuis sowieso tot na de Winterspelen van in Peking 2022 zou blijven. ,,Als ik naar de toekomst kijk, zie ik op sportief vlak geen betere plek dan hier”, zei Nuis destijds.