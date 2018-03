Nuis 'vliegt' naar wereldrecord: 93 kilometer per uur

Erben Wennemars, die het project begeleidde, reageert per telefoon euforisch. ,,Dit ging zó hard. Kjeld schaatst hier 50 procent harder dan hij ooit gedaan heeft. Het was veel gecompliceerder dan we dachten. De auto had eerste niet voldoende druk op de wielen. We hebben een zamboni laten invliegen om de scheuren uit het ijs te krijgen en de baan nog een 200 meter langer gemaakt dan hij al was."

Wennemars deed maandag zelf een eerste test en tikte de 70 kilometer per uur aan. Gisteren kwam Nuis tot 81, eerder vandaag stond 84 op de teller. Vervolgens brak hij het record. Wennemars: ,,Ik zat in de auto, die ging alle kanten op. Maar als je naast de baan stond, ging het nog veel harder, ondanks dat Kjeld een rustige slag hield. Alleen hij kan dit."



Nuis was Wennemars en Ahlin-Kottulinsky dankbaar. Met een oortje stond hij met beiden in contact. ,,De communicatie was echt belangrijk. Het is een teamprestatie. Mikaela reed perfect. Ze mocht niet te hard optrekken, maar ook niet te langzaam versnellen om kracht te verspillen."