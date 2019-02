Nuis staart zich nergens meer blind op: ‘Hier kan ik verder mee’

Veteraan Pauwels siert afscheid met zege

18:24 De Belgische veldrijder Kevin Pauwels heeft zijn carrière afgesloten met een overwinning. De 34-jarige cyclocrosser uit Kalmthout won de Sluitingsprijs in Oostmalle, tevens de laatste veldrit van dit seizoen. Hij was van start tot finish in de aanval en wist in de slotronde zijn landgenoten Toon Aerts en Tom Meeusen van zich af te schudden. Lars van der Haar was op de vierde plaats de eerste Nederlander.