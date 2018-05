Nuis verlengt contract bij Lotto-Jumbo met twee jaar

AkkoordHet had wat voeten in de aarde, maar Kjeld Nuis blijft zijn ploeg Lotto-Jumbo en coach Jac Orie trouw. Vandaag gaf hij zijn jawoord aan het team. De tweevoudig olympisch kampioen tekent voor twee jaar bij.

Door Rik Spekenbrink



,,Ik ben heel blij dat ik vandaag een akkoord heb bereikt met LottoNL-Jumbo en dat daarmee een einde komt aan een periode van onzekerheid’’, zegt Nuis. ,,Deze week heb ik een goed gesprek gehad met het management van de ploeg en hebben we geconcludeerd dat we nog altijd op één lijn zitten. Ik ben alweer enkele weken intensief aan het trainen en vind het fijn om me aan te sluiten bij het team. Voor het komende seizoen ben ik erop gebrand om mijn wereldtitels te verdedigen en ik ben ervan overtuigd dat ik daartoe in deze omgeving de meeste kans op succes heb.’’



De onderhandelingen tussen Nuis en Lotto-Jumbo leken in een impasse te zitten. Het aanbod dat de ploeg hem in oktober vorig jaar deed, was in de ogen van de schaatser veel te laag, ook al zou in het contract worden opgenomen met eventuele gouden medailles op de Olympische Spelen. Het tegenaanbod van Nuis was voor de teamleiding weer een brug te ver. Daarop vielen de gesprekken stil, vertelde hij onlangs tegen deze krant. ,,De één na de ander tekent een contract en ik ben als laatste aan de beurt. Alsof ze het erop aan laten komen. Dat maakt me onzeker”, zei Nuis. Tegelijkertijd zei coach Orie ook geen geld uit te kunnen geven dat hij niet heeft. ,,Ik kan van één euro geen twee euro maken.”

Teammanager Tim Senden over de duur van de onderhandelingen: ,,Door omstandigheden heeft dit allemaal langer geduurd dan we allemaal hadden gewild, maar de intentie van beide partijen is altijd positief geweest’’, zegt teammanager Tim Senden. ,,Daarom zijn wij ook heel blij dat Kjeld ook de komende periode in het geel-zwart te bewonderen is.’’

Uiteindelijk kwamen rijder en ploeg er nu dus alsnog uit. In het nieuwe voorstel zitten volgens teammanager Senden ‘elementen uit het aanbod van oktober’. Volgens André Boskamp, zaakwaarnemer van Nuis, is ook uitgebreid gesproken over andere zaken, zoals bijvoorbeeld het mogen aanblijven van Red Bull als privésponsor van Nuis.