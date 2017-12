Nuis wint 1500 meter na prachtig gevecht met Verweij

Door Rik Spekenbrink



Nuis en Verweij namen het tegen elkaar op en maakten er een heerlijke rit van. Nuis lag steeds aan kop, maar Verweij kwam op de laatste honderd meter nog dichtbij, hij kwam zes honderdsten tekort: 1.43,48 om 1.43,54. De twee waren vrijdag op de 1000 meter ook al het sterkst.



Roest kende tot dusver een mager seizoen, maar dat had te maken met een val tijdens een skeelertraining in september. Daarbij brak de Zuid-Hollander zijn linkerarm en –pols. Hij bleek vandaag net op tijd hersteld.



Toch moet hij nog een dag wachten met het boeken van zijn ticket naar Zuid-Korea. Als de selectiecommissie van de KNSB Jan Blokhuijsen, die nu de elfde unieke naam is, aanwijst voor de ploegachtervolging, zou Roest buiten de ploeg kunnen vallen. Maar er speelt nog iets anders. Kai Verbij komt ook in aanmerking voor een aanwijsplek, op de 1000 meter. Daarmee zou Thomas Krol als nummer 3 kunnen sneuvelen. In dat geval is Blokhuijsen niet meer nummer elf, maar nummer tien, en kan ook Roest naar Pyeongchang.



Op Oudjaarsdag komt de KNSB met het verdict.