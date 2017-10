Nummer 13 Serie B laat na om koploper te worden

Pochettino: Kane moet Totti van Spurs worden

21:32 Coach Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur ziet in zijn goudhaantje Harry Kane een clubman voor het leven. ,,Hij was heel emotioneel toen hij in mei naar het afscheid van Francesco Totti bij AS Roma keek. Misschien vormt dat een inspiratie voor Harry. Hij zou bij Tottenham dezelfde loopbaan kunnen opbouwen als Totti bij Roma.''