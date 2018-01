Nummer één Halep begint jaar met toernooizege

,,Dit is een geweldig begin van het nieuwe jaar'', zei de 26-jarige Roemeense, die in 2018 dan eindelijk haar eerste grandslamtitel hoopt te pakken. ,,Ik bekijk het van toernooi tot toernooi. Maar natuurlijk is het winnen van een grand slam mijn grote droom.''

Halep veroverde op het Chinese hardcourt in Shenzhen haar zestiende WTA-titel. Vorig seizoen won ze er slechts één, in Madrid, maar toch wist ze de eerste plaats op de wereldranglijst te bemachtigen. Voor de 21-jarige Siniakova, de nummer 47 van de wereld, was het na twee gewonnen finales afgelopen jaar in Shenzhen en Bastad haar eerste verloren eindstrijd op de WTA Tour. De Tsjechische had in de halve finale Maria Sjarapova verslagen.