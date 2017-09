Nummer één Pliskova overleeft matchpoint op US Open

Ivoorkust lost Marokko weer af als koploper

20:35 Ivoorkust gaat weer aan de leiding in groep C van het Afrikaanse kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Rusland. Het elftal van de Belgische trainer Marc Wilmots nam in Libreville na rust afstand van Gabon: 0-3.