Nuyens roept mecanicien Van Aert terug naar België

Er kwam gisteren alweer een nieuw hoofdstuk bij in de soap rond de contractbreuk van Wout van Aert bij Sniper Cycling. Mecanicien Kristof Cop reisde, net als de renner, op eigen kosten naar de VS. Maar intussen kreeg hij van Nick Nuyens verbod om aan de fiets van Van Aert te werken. Nuyens wil dat Cop meteen naar ­België terugkeert.

Ondertussen is nog niet duidelijk met welke fiets Van Aert zondag zal starten. Waterloo is de thuisbasis van fietsenbouwer Trek, die de drievoudige wereldkampioen een crossfiets heeft aangeboden. Maar Van Aert ­bedankte. In afwachting ­beperkt Van Aert zich in Waterloo tot looptrainingen.