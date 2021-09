Nyck de Vries: Eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1

Van Gaal: 'Keuze voor Malacia was heel simpel’

4 september Bondscoach Louis van Gaal heeft amper hoeven nadenken over de vraag wie de geschorste Daley Blind moest vervangen in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Montenegro. ,,Nee, dat was niet lastig”, zei Van Gaal kort voor de aftrap in Eindhoven tegen de NOS. ,,De ene linksback eruit, de andere erin. Zo simpel is het.”