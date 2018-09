Nyck de Vries: Formule 1 niet reëel

De Vries wilde er in de persconferentie niet al te veel woorden aan vuilmaken. Hij leek enigszins verbaasd dat hem opnieuw werd gevraagd naar zijn kansen op een plek in de koningsklasse van de autosport. En inderdaad, met nog maar drie lege stoeltjes – één bij Toro Rosso en twee bij Williams – is die kans ook niet groot. Toch vragen Nederlandse racefans zich nog altijd af of het een mogelijkheid is. ,,Mijn focus ligt bij dit seizoen, de GP2, ik wil het jaar zo goed mogelijk afsluiten. Dus nee”, zei De Vries.

Hij is bezig aan een sterk tweede deel van het seizoen in de belangrijkste opleidingsklasse. Hij was de beste op de Hungaroring en in Spa-Franchorchamps in de hoofdrace, na eerder in het seizoen in Frankrijk de zogenoemde sprintrace te hebben gewonnen. Daar kwam gisteren een derde plek in Rusland bij. ,,Teleurstellend”, zei De Vries, omdat hij vanaf pole position was gestart. ,,Ik verloor wat tijd bij mijn pitstop en had ook niet de snelheid van Alexander Albon en Nicholas Latifi.” De twee, teamgenoten van elkaar bij ‘DAMS’, eindigden op plek 1 en 2. ,,Toen ik merkte dat ik tekort kwam, heb ik ervoor gekozen mijn banden te sparen in plaats van echt aan te vallen”, legde de Friese coureur uit.