Nyck de Vries tweede in sprintrace Sotsji in F2

Fractie boven wereldrecord Spectacu­lai­re tijd Bekele bij marathon van Berlijn

12:26 Kenenisa Bekele is bij de marathon van Berlijn twee seconden boven het wereldrecord geëindigd. De Ethiopische atleet kwam na 42,195 kilometer binnen in een officieuze tijd van 2.01.41, twee seconden boven het wereldrecord van Eliud Kipchoge. Die won vorig jaar in de Duitse hoofdstad in 2.01.39.