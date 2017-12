Ockeloen voor tweede jaar op rij winnaar EK strandrace

Aanvoerster Snelder op hoede voor Japan: Niet onderschatten

14:12 De klinkende overwinning op gastland Duitsland heeft de Nederlandse handbalsters een 'boost' gegeven op het WK. Het geloof dat er weer iets moois kan groeien is terug bij de vice-wereldkampioen na de galavoorstelling in Leipzig (31-23). Aanvoerster Danick Snelder is de eerste om de hooggespannen verwachtingen te temperen. ,,Je haalt niet 'effe' de finale hier."