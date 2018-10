'Ocon, Sirotkin en Kubica strijden om tweede zitje bij Williams'

,,We zijn nog volop aan het evalueren", vertelt teambaas Williams aan het Britse Sky Sports. ,,We hebben een kleine shortlist. We zijn erg blij met de coureurs die daar op staan en het zal niet langer duren voordat we knoop door hakken. Uiteraard staat Esteban op het lijstje. We zouden gek zijn om niet aan hem te denken."



Sirotkin rijdt dit seizoen al voor Williams en neemt veel sponsorgeld naar het door financiële problemen geplaagde team. Kubica is de derde coureur en heeft veel ervaring. Al zijn er zorgen om de Pool, die na zijn zware rallyongeluk weinig kracht meer heeft in zijn rechterarm. Het nadeel voor Ocon is dat de Fransman nog verbonden is aan Mercedes en Williams zou dan kiezen voor twee Mercedes-coureurs.