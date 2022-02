Oekraïense oud-tennisprof meldt zich voor leger: ‘Heb geen militaire ervaring, maar wel eens met pistool geschoten’

Sergei Stachovksi kwam vorige maand nog in actie op de Australian Open waar hij zijn laatste wedstrijd als tennisprof speelde, maar de Oekraïner is niet van plan om te genieten van zijn pensioen. Hij gaat terug naar zijn vaderland om in de oorlog te vechten tegen de Russen.

Tegenover Sky Sports doet de oud-tennisser zijn opvallende verhaal. Hij heeft zijn vrouw en kinderen in Hongarije in veiligheid gebracht en reist zelf naar Oekraïne om het op te nemen tegen de Russen. De oproep van de Oekraïense regering aan alle mannen tussen de 18 en 60 jaar is ook bij de familie van Stachovksi niet aan dovemansoren gericht. Zijn vader en broer zijn chirurgen en verstoppen zich momenteel in schuilkelders, bang om door de Russen opgepakt te worden. Of nog erger.

,,Ik heb me afgelopen week aangemeld als reservist”, zegt Stachovski. ,,Ik heb geen militaire ervaring, maar ik heb wel eens met een pistool geschoten. Ik probeer terug te gaan naar Kiev, want ik wil vechten. Ik zie niet in waarom het grootste deel van mijn land wel zijn leven riskeert of familie naar de frontlinie stuurt en ik niet. Natuurlijk zou ik vechten. Het is voor mij de enige reden waarom ik probeer terug te gaan.”

Stachovksi looft ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski. ,,De president die we vandaag de dag hebben is de enige die voor zijn land is opgestaan, gelooft in wat hij doet en die zijn leven riskeert. Alle presidenten voor hem waren een grap. Zelenski mag dan wel een komiek zijn, hij is inmiddels uitgegroeid tot een president voor het volk.”

De Oekraïner beëindigde vorige maand na de Australian Open zijn carrière. De huidige nummer 240 van de wereld werd in de eerste ronde van de kwalificaties uitgeschakeld en besloot daarna te stoppen. ,,Ik ben het constante reizen beu, 25 weken per jaar. Het is heel moeilijk als je een vrouw en drie kinderen hebt. Bovendien heb ik mezelf al lang bewezen”, zei Stachovski, ooit de nummer 31 van de wereld, die in 2013 op Wimbledon titelverdediger Roger Federer verraste in de tweede ronde. Hij won in zijn carrière vier ATP-titels, onder meer in 2010 op het gras in Rosmalen.

