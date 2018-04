Oersterke Sagan wint in regenboogtrui, Terpstra derde

Sagan versnelde vlak nadat Greg van Avermaet, de winnaar van vorig jaar, een poging deed op iets meer dan 60 kilometer van de streep. In eerste instantie twijfelde de overige favorieten, waardoor Sagan snel een halve minuut kon pakken.



Solo ging de Slowaak op weg naar drie vroege vluchters die als laatste waren overgebleven van een kopgroep van negen renners. Daarvan bleek Silvan Dillier met afstand de sterkste, want de Zwitser kon Sagan ook op de zwaarste kasseienstroken als Carrefour de l'Arbre volgen. Eén voor één reed Sagan de vroege vluchters uit het wiel, maar Dillier hield het wiel.



Niki Terpstra probeerde op de kasseien meermaals op weg te gaan naar de leiders, maar zag hoe concurrenten als Wout van Aert en Sep Vanmarcke steeds in zijn wiel zaten. Sagan en Dillier bouwden hun voorsprong steeds verder uit en ze mochten op de wielerbaan sprinten voor de winst. Daarin was de wereldkampioen met afstand de sterkste.



Voor Sagan is het zijn eerste zege in Parijs-Roubaix. Hij won dit seizoen ook al Gent-Wevelgem. Naast Sagan en Dillier mocht Terpstra als derde mee op het podium. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen reed in de laatste kilometers nog weg bij Vanmarcke, Van Avermaet en Jasper Stuyven om zo als derde binnen te komen op de wielerbaan in Roubaix. Terpstra wonde Hel van het Noorden in 2014.