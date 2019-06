‘Of Max nou derde, vierde of vijfde wordt, dit seizoen is superwaardevol’

F1-panelIn aanloop naar elke Formule 1-race blikken we dit seizoen vooruit op het raceweekeinde met een fanatieke volger van Max Verstappen, afkomstig uit de sportwereld. Voorafgaand aan de GP van Oostenrijk vandaag: oud-wereldkampioen op de baan en voormalig bondscoach Peter Schep (42), nu ploegleider bij wielerformatie EF Education First.

Door Arjan Schouten

Wanneer is de liefde voor Formule 1 begonnen?

,,Toch wel toen Max Verstappen het meteen goed begon te doen. En dan vooral toen een een vriend van mij me eens liet zien dat het niet alleen maar om de snelste auto gaat, maar ook om de gevechten om bijvoorbeeld een vijfde plek. Om de settings van de auto’s. Het bandenmanagement, de pitstopstrategie. Die diepere laag, inderdaad. Dat merk ik in elke sport wel, als je er iets meer van weet dan gaat het je ook veel meer boeien. Als je weet waar je op moet letten. Baanwielrennen heeft dat ook.”

Dus jij let op meer dan Max Verstappen?

,,Ik ben wel chauvinistisch, natuurlijk. Maar ik geef heel veel geld uit om naar races te gaan, dan moet je niet teleurgesteld zijn als hij na één ronde uitvalt. Dat is toch geregeld gebeurd, toen hij van P8 en zo moest starten in z’n Toro Rosso-periode en ook daarna nog. Dan moet je wel op andere dingen gaan letten en van andere zaken kunnen genieten, mocht dat gebeuren.”

Waar heb je Formule 1 zoal gezien?

,,Ik ben in Monza geweest. Barcelona. Boedapest, dat vind ik met de hele setting de mooiste bestemming. Dan koppel ik heel de sfeer er omheen aan. Met de taxi heen en weer, een hotel daar in die mooie stad en de fijne sfeer op het circuit. Ik kwam nooit in Boedapest, maar kom er nu bijna jaarlijks terug.”

Leer je als ploegleider van een wielerformatie ook nog iets van Formule 1?

,,Er zit zeker een deel van m’n werk in, ja. Vooral hoe je met data omgaat. Ik zit aan de trainerskant bij Education First. Verwerk superveel data, heb de verantwoording voor de overview van alle renners en het contact met alle trainers. Houd me verder veel met tijdritten bezig. De racepace strak houden, dat heeft alles met performance te maken. Dat is wel een overeenkomst. Ons materiaal is gevoelsmatig niet zo extreem belangrijk als bij Formule 1. Maar als je een tijdrit op een paar seconden verliest, kijk je daar wel meteen naar. Je moet hard trappen, maar dat kunnen heel veel renners. Op ons niveau zie je wel dat materiaal ook bepalend is. En Max moet het uiteindelijk ook gewoon doen met wat hij onder z’n kont heeft.”

Wat verwacht je nog van Verstappen, dit jaar?

,,Mercedes verbaast me wel hoor, dat ze ook in de technische sectoren nu zo rap zijn. En als Max-fan is dat niet zo positief, zeg maar. Maar je weet nooit, met al die updates. Helaas is tien pk extra nu echt te weinig. Ik verwacht er niet superveel meer van, maar heb wel de indruk dat Max een heel steady seizoen wil draaien. Stabiel zijn, supergeconcentreerd rijden. Of hij nou 3de of 4de of 5de wordt in het wereldkampioenschap, dit zou wel eens een superwaardevol seizoen kunnen zijn voor zijn toekomst. Stabiel presteren, zo word je kampioen. Kijk maar naar Hamilton.”

De kritiek was massaal na de laatste race in Frankrijk. Vind jij Formule 1 soms ook zo saai?

,,Dat Mercedes zo ver boven de rest zit, is wel een feit natuurlijk. Maar met fietsen is dat ook wel eens en dan moét de rest er maar dichterbij komen. Binnen de ploeg ben je superblij als een coureur uit je ploeg altijd de beste is. Ik heb daar wel respect voor, hoor, wat Mercedes doet. Een heersende partij, dat hoort ook bij deze sport. Laten we niet vergeten dat Red Bull ook jaren geheerst heeft met Sebastian Vettel.”

