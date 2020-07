Officieel: Alonso keert terug bij Renault in de F1

Hij kan het niet laten. Bijna 39 jaar is Fernando Alonso, maar de Formule 1 blijft een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op de tweevoudig wereldkampioen uit Spanje. Namens Renault keert hij volgend jaar terug op de grid, voor wat zijn 18de seizoen in de koningsklasse moet worden.

Na wereldkampioenen als Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher en Kimi Räikkönen komt ook Fernando Alonso terug op zijn beslissing om de Formule 1 de rug toe te keren. Als een verrassing komt zijn comeback al niet eens meer, de flirt met zijn voormalige team Renault duurde al maanden. Vandaag kwam dan eindelijk de officiële aankondiging. De 38-jarige Spanjaard neemt vanaf volgend jaar de auto van Daniel Ricciardo over, die naar McLaren verkast.

Alonso tekent een contract voor één seizoen en moet Renault helpen er nog beter voor te staan vanaf 2022. ,,Renault is mijn familie en bij dit team heb ik mijn mooiste herinneringen aan de Formule 1 met mijn twee WK-titels. Met veel trots en emoties keer ik terug naar het team waar ik in het begin van mijn carrière de kans kreeg op het hoogste niveau. Maar ik kijk nu vooral vooruit”, zo laat Alonso weten. ,,Mijn ambities lopen parallel met het project van het team. Hun vooruitgang deze winter geeft geloofwaardigheid aan de doelstellingen voor het seizoen 2022 en ik zal al mijn race-ervaring delen met iedereen, van de ingenieurs tot de monteurs en mijn teamgenoten. Het team wil en heeft de middelen om weer op het podium te komen, net als ik.”

Volgens teambaas Cyril Abiteboul past de terugkeer van Alonso perfect bij de doelstelling van Renault om terug te keren aan de top. ,,Zijn komst is een enorme troef op sportief vlak, maar ook voor het merk waar hij erg aan gehecht is. De sterke band tussen hem, het team en de fans maken Fernando een logische keuze”, verwacht Abiteboul. ,,Zijn ervaring en vastberadenheid gaan ons helpen het team naar het uitmuntende niveau te brengen, dat de moderne Formule 1 eist. Hij zal ons de cultuur van races winnen en hindernissen overwinnen bijbrengen.”

Zo komt de maandenlange flirt met Renault dus toch tot een bevredigend einde voor beide partijen en krijgt de sport een van de grote kampioenen terug. Maar is de Spanjaard ooit écht weg geweest uit de Formule 1? Werkelijk met alle egards die horen bij een coureur van zijn kaliber werd Fernando Alonso eind november 2018 uitgezwaaid in Abu Dhabi na zijn 312de en laatste Grand Prix. Maar het circus kon de altijd zo heerlijk uitgesproken Spanjaard maar moeilijk loslaten. En andersom bleek dat net zo goed een probleem.

De man uit Asturië was in 2005 en 2006 als jonge twintiger al de beste Formule 1-coureur van de wereld. En voor velen bleef hij dat daarna ook, de virtuoos van zijn generatie. Maar nooit meer belandde hij na zijn twee titels namens Renault in een wagen waarmee hij dat waar kon maken. De move van Ferrari naar McLaren was in 2015 de stap omlaag. Alonso bleek daar weinig plezier te beleven aan achterhoedegevechten en haalde meer de headlines met zijn gemopper over de boordradio dan met fenomenale acties op het asfalt. De kampioen in hem kwijnde weg, dus koos hij voor andere sportieve avonturen in de autosport.

De GP van Monaco had hij al op zak, dus leek de ‘Triple Crown’ hem wel wat. Om die legendarische status te bereiken moest hij naast Monaco ook nog de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans winnen. Een bijzonder veelzijdige prestatie, in de historie alleen door Graham Hill volbracht. In 2017 liet Alonso de GP van Monaco schieten voor de Indy 500, waarin hij een tijd aan de leiding lag, maar uiteindelijk op moest geven met een kapotte motor. Een jaar later won hij wel de 24 uur van Le Mans samen met Sébastien Buemi en Kazuki Nakajima. Nog één station te gaan dus, om die ‘Triple Crown’ te voltooien. En reken maar dat dit doel op zijn radar zal blijven staan. Maar de deur naar Formule 1 heeft hij ook nooit helemaal dicht willen gooien.

Dikwijls dook hij vorig jaar ergens op in de paddock. Kwam ergens een stoel vrij dan was Alonso voor iedereen automatisch een van de kandidaten. En de Spanjaard is nooit te beroerd geweest geruchten in de media zelf wat voeding te geven. ,,Misschien zit ik over een jaar wel wanhopig thuis op de bank en ga ik op zoek naar een manier om terug te komen’‘, klonk het al grijnzend uit zijn mond na zijn laatste race in Abu Dhabi.

Volledig scherm Het podium na de Grand Prix van Bahrein in 2006. Vlnr: Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen © AP Al weigerden aanvankelijk velen te geloven in die rentree. ,,Hij is al 38 jaar en heeft niet meer alle tijd. Wil hij de komende drie, vier jaar nog een team helpen heropbouwen? Ik denk niet dat hij dat nog wil’’, reageerde voormalig teamgenoot Jenson Button toen hij twee maanden terug werd gevraagd naar een mogelijke rentree van Alonso bij Renault.



Het komt er dus toch van. Bij Renault, waar hij tussen 2003 en 2006 zijn grootste successen vierde en in 2008 en 2009 ook al eens terugkeerde na één seizoen McLaren.

