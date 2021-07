Officieel: Feyenoord heeft Oostenrijkse aanwinst binnen

De vijfvoudig international zegt uit te kijken naar zijn debuut voor Feyenoord. “Het was geen gemakkelijke keuze om LASK te verlaten, maar na mijn eerste kennismaking met de stad Rotterdam en de club Feyenoord werd het me een stuk makkelijker gemaakt. Met mijn ervaring hoop ik iets toe te voegen aan deze getalenteerde selectie. Nadat ik kennis had gemaakt met de trainer werd ik alleen nog maar enthousiaster, want ik pas denk ik bij de manier van spelen die hij voor ogen heeft.”

,,Voor de achterste linie waren we nadrukkelijk op zoek naar ervaring”, verduidelijkt technisch directeur Frank Arnesen. ,,Die hebben we gevonden in de persoon van Gernot, een zeer gelouterde speler die al meer dan tien jaar op het hoogste niveau in Oostenrijk speelt. Hij is defensief sterk en past goed in de spelfilosofie die we bij Feyenoord voor ogen hebben.”