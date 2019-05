Olielekkage voor Verstappen tijdens eerste training, Bottas het snelst

De snelste tijd in deze sessie was voor Valtteri Bottas: 1.17.951. De Fin was hij nipt sneller dan de twee Ferrari's, maar kampte ook met een olielek, waardoor hij aan het einde van de training stilstond.



De eerste training kwam een minuut eerder dan gebruikelijk tot een einde nadat Lance Stroll zijn Racing Point-wagen vol in de bandenstapel boorde. Een rode vlag was het gevolg.



Dit Grand Prix-weekeinde komen veel teams met updates aan de wagen. Ook rijden Renault en Ferrari met een nieuwe motor.