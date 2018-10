Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte wil geen ééndagsvlieg zijn

En komt niet best uit zo vlak voor het belangrijke weekend, al gaat ze er vanuit vrijdag weer fit voor de dag te komen. Achtereekte kon dinsdagmiddag op veel meer belangstelling rekenen van de vaderlandse pers dan een jaar geleden. Toen, op de perspresentatie vlak voor het olympisch kwalificatietoernooi, waren er maar weinig aanvragen voor de schaatsster van Team LottoNL Jumbo. Nu, een olympische gouden medaille later, zit Achtereekte aan een volle tafel met journalisten en moet ze voor meerdere camera's verschijnen. En moet ze opdraven om met Kjeld Nuis, Sven Kramer en coach Jac Orie nieuwe sponsor Vifit welkom te heten. ,,Tja, dat is wel even anders”, zegt Achtereekte, die toegeeft dat haar olympische titel wel deuren heeft geopend. Het leverde haar zeker een mooie contractverlenging bij de ploeg van Orie op.

Snelle tijden

En de zomer verliep goed, meldde de Lettelse al eerder. Het trainingskamp in Inzell leverde al snelle tijden op, zeker op de korte afstanden waarop Achtereekte nu ook meters wil gaan maken. Want naast haar favoriete 3000 en 5000 meter hoopt ze ook bij het allrounden haar naam te vestigen. Al kwam daar vorige week een kleine kink in de kabel toen Achtereekte ineens met buikklachten kampte. ,,Er is een infectie in de urine geconstateerd, maar wat er precies aan de hand is weten de artsen nog niet‘’, legt Achtereekte uit. ,,Vervelend, want ik heb er wel flink last van. Ik heb er iets voor gekregen, maar het is nog niet over.” Ze hoopt vrijdag wel fit aan de start te kunnen beginnen, want dan staat de 1500 meter in Heerenveen op het programma. Zaterdag en zondag volgen de 3000 en 5000 meter. De momenten voor Achtereekte om te laten zien dat een vaste waarde in het keurkorps van het Nederlandse schaatsen is.