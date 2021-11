Olympisch kampioen Nuis verslaat wereldkampioen Krol in rechtstreeks duel, maar tijden vallen tegen

World Cup schaatsenHet rechtstreekse duel op de 1500 meter tussen olympisch kampioen Kjeld Nuis en wereldkampioen Thomas Krol bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki heeft geen toptijden of medailles opgeleverd voor de Nederlanders. Nuis won de race, maar werd met een tijd van 1.47,06 zesde. Krol viel tegen en moest genoegen nemen met de zestiende plaats.

Het goud op de 1500 meter, de laatste jaren gedomineerd door Nederland, ging naar de Zuid-Koreaan Kim Min-Seok met een tijd van 1.46,15. Chris Huizinga, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen eindigden net als Krol in de achterhoede.

Krol veroverde twee weken geleden in Heerenveen de Nederlandse titel nog met een tijd van 1.44,27. Nuis eindigde in Thialf als tweede in 1.44,53.



De twee Nederlanders gingen in Tomaszów Mazowiecki vol voor de winst. Al snel bleek echter dat met name Krol op het zware ijs grote moeite had om op topsnelheid te komen en zijn ritme vast te houden. Bij het ingaan van de laatste ronde had Nuis ruim een halve seconde voorsprong op Krol en liet hij tevens nog de beste tijd noteren. Op de kruising hield Nuis vanuit de buitenbaan echter even in, omdat hij dacht dat Krol nog voorbij kon komen. Door de haperende uitvoering van de wissel liepen beide rijders flinke vertraging op en bleef een toptijd voor Nuis buiten bereik.

,,Het begon nog wel goed”, blikte Nuis bij de NOS terug op zijn enerverende rit. ,,Ik was er super op gebrand om van Krol te winnen. Dat is gelukt, maar de manier waarop dat gebeurde, verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Bij de 1100 meter voelde ik dat ik zou gaan winnen. Ik hoopte dat hij in die bocht voor de kruising nog onder mij door zou komen, maar hij kwam niet. In plaats van dat ik erop en erover ging, ging ik op hem wachten. Ik hield even in en daardoor kwam er een tijd uit waarvoor ik mij diep schaam. Wij zijn er hier dik afgereden en dat doet heel veel pijn.”

1000 meter vrouwen

Brittany Bowe heeft in het olympische jaar al snel laten zien dat het met haar vorm goed zit. De Amerikaanse wereldkampioene won in Polen de 1000 meter in een baanrecord van 1.14,78. Dat Ze was daarmee liefst 0,7 seconde sneller dan runner-up Miho Takagi uit Japan. Het brons ging ook naar een Japanse: Nao Kodaira.

Jutta Leerdam was de beste Nederlandse. Ze snelde naar een tijd van 1.16,34 en werd daarmee vijfde op de 1000 meter. Antoinette de Jong en Ireen Wüst realiseerden een tijd van 1.16,50 en eindigden daarmee vlak achter Leerdam als zesde. Femke Kok werd tiende en Marrit Fledderus achttiende.

500 meter vrouwen

Ook op de tweede 500 meter hebben de Nederlandse vrouwen niet kunnen meestrijden om de toptijden. Femke Kok snelde naar 38,21 seconden en werd daarmee achtste.



Jutta Leerdam (38,33 seconden) eindigde als twaalfde, Dione Voskamp (38,36 seconden) noteerde de veertiende tijd. ,,Het ging niet gemakkelijk, het voelde niet goed aan”, bekende Leerdam na haar 1000 meter bij de NOS. ,,Ik kon mijn kracht, mijn vermogen niet kwijt op dit ijs. Het ijs in Polen is zo zacht, dat ik geen idee heb waar mijn schaats precies zit en waar de druk ligt. Maar het maakt niet zoveel uit. Ik hoef nu nog niet te winnen. Volgende keer beter op een andere baan.”

Volledig scherm Jutta Leerdam (l) en Femke Kok. © Pro Shots / Erik Pasman

Kok liet na haar race op de 1000 meter bij de NOS weten dat ze niet fit was. ,,Ik denk dat ik iets verkeerds heb gegeten”, zei de Friezin. ,,Ik voelde een soort knoop in mijn maag. Maar ik wilde er nog wel voor gaan. Na mijn 500 meter kwam alles eruit. Ik twijfelde toen nog wel even aan mijn deelname aan de 1000 meter. Maar ik herstelde snel, en het blijft een wereldbeker, dus ik heb toch nog maar wat wedstrijdritme opgedaan. Ik zag het als een uitdaging.”

Volledig scherm Femke Kok. © ANP

De Amerikaanse Erin Jackson was opnieuw de beste op de 500 meter. Ze reed met een tijd van 37,55 opnieuw een baanrecord in Tomaszów Mazowiecki. Ze was 0,08 seconde sneller dan Angelina Golikova uit Rusland. Het brons ging naar olympisch kampioene Kodaira.



Jackson zegevierde vrijdag met een recordtijd van 37,61. Ze behaalde in Polen haar eerste wereldbekeroverwinningen. Kok eindigde vrijdag tijdens de eerste 500 meter op de elfde plek (38,36). Leerdam belandde op de eerste racedag met 38,52 op de twaalfde plaats. Voskamp reed vrijdag in de B-divisie de derde tijd (38,64).



Michelle de Jong won zaterdag in de B-divisie met een tijd van 38,62, gevolgd door Marrit Fledderus op de tweede plek met 38,67.

Brons bij ploegenachtervolging

Wüst, De Jong en Irene Schouten wisten op de ploegenachtervolging voor vrouwen op het podium te eindigen. Het team van bondscoach Jan Coopmans, wereldkampioen op dit onderdeel, finishte na zes ronden in een tijd van 3.02,69, goed voor brons.



De overwinning ging naar Canada, dat bijna onder de drie minuten dook: 3.00.28. Olympisch kampioen Japan pakte het zilver: 3.01,51. Beide landenteams hebben een Nederlandse coach. Remmelt Eldering leidt de Canadese ploeg en Johan de Wit heeft de Japanse selectie onder zijn hoede.

Volledig scherm Irene Schouten (l), Ireen Wüst (m) en Antoinette de Jong na de finish. © ANP

Bergsma op massastart

De massastart in Polen verliep chaotisch, zoals wel vaker op dit onderdeel. Door een vroege ontsnapping van drie rijders ontstond een onoverzichtelijke situatie, zeker nadat het peloton op een ronde was gezet. De Japanner Masahito Obayashi won, gevolgd door de Rus Roeslan Zakharov en de Pool Zbigniew Brodka. Jorrit Bergsma finishte in de middenmoot.



Nederlands kampioen Bart Hoolwerf wist zich niet voor de finale te plaatsen. De nieuwkomer eindigde eerder op zaterdag in de eerste halve eindstrijd als twaalfde. De eerste acht gingen naar de finale.

Op de vijf onderdelen die zaterdag in Polen werden afgewerkt, behaalde de Nederlandse schaatsploeg dus alleen op de ploegachtervolging een medaille.

Volledig scherm Jorrit Bergsma (r). © ANP