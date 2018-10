Olympische baby voor Bergsma, Suzanne Schulting traint hard

Blij weerzien tussen James en Navas

Olympische baby voor Bergsma en Richardson

Bergsma pakte in februari olympisch zilver op de 10 kilometer bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018. Drie maanden later meldde hij dat zijn vrouw zwanger was. Richardson (29) heeft haar schaatscarrière voorlopig stopgezet. Ze is viervoudig wereldkampioene. Richardson behaalde met de Amerikaanse ploeg olympisch brons in Zuid-Korea op de achtervolging.