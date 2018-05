Olympische heldin in het nauw door afwijkende bloedwaarden

Yara van KerkhofShorttrackster Yara van Kerkhof, winnares van olympisch zilver en brons bij de Winterspelen in Pyeongchang, moet zich later dit jaar bij sporttribunaal CAS verantwoorden voor afwijkende bloedwaarden.

De tuchtcommissie van de internationale schaatsunie (ISU) sprak haar in een tuchtzaak begin dit jaar weliswaar vrij, wereldantidopingagentschap WADA is tegen dat besluit in beroep gegaan. En zo blijft Van Kerkhof in onzekerheid. ,,Mijn lot ligt in handen van anderen.”

Quote De waarheid overwint alles. We hebben een superster­ke zaak. Yara van Kerkhof De zaak speelt al bijna een jaar, maar kwam vandaag in een stroomversnelling na vragen van deze krant aan schaatsbond KNSB. Daarop deed Van Kerkhof vanavond in Thialf haar verhaal.



Vorig jaar juni werd ze door internationale schaatsfederatie ISU gewezen op afwijkende bloedwaarden, na metingen in december 2015 en maart 2016. Daarop moest Van Kerkhof zich verdedigen. Ze stelde een team van deskundigen op, met onder anderen bondsarts Karin Top en dopingdeskundige Douwe de Boer. Hun conclusie, na onderzoek en extra bloedcontroles: een afwijking in de doorbloeding van haar longen is de reden voor de abnormale bloedwaarden. Een aangeboren hartafwijking, waarvoor Van Kerkhof op haar zevende werd geopereerd, zou daar weer de oorzaak van zijn.

Volledig scherm Yara van Kerkhof op het podium in Pyeongchang na het zilver op de 500 meter. © Reuters Ze zegt heftig te reageren op hoogtes en langere vliegreizen. De afwijkingen zouden na vluchten uit Sjanghai en Seoel zijn geconstateerd. De Zoetermeerse (27) verzet zich tegen een dopingverdenking. ,,Ik heb altijd geloofd in schone en eerlijke sport, en ook volgens die regels geleefd. Dopinggebruik komt niet eens in mij op”, zegt Van Kerkhof. ,,De waarheid overwint alles. We hebben een supersterke zaak.”

De ISU eiste in een rechtszaak in januari van dit jaar een schorsing van 4 jaar, maar de tuchtcommissie van de bond accepteerde de verklaring van Van Kerkhof en sprak haar vrij. Dat WADA in beroep gaat, is volgens Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, niet onlogisch.

,,Het is de vraag of WADA zo’n inhoudelijk oordeel heeft. WADA waakt over de correcte toepassing van de regels en alles wat daarbij hoort. Ze krijgen veel zaken binnen van over de hele wereld en kunnen slechts in tientallen per jaar beroep aantekenen, meer kunnen ze niet aan. Hier gaat het om een paspoortzaak van een belangrijke olympische sport en een op hoog niveau functionerende sporter. Dat is een zaak die WADA niet zomaar laat lopen, al zegt het niet per definitie iets over hun inhoudelijke standpunt.”

Ram acht de kans klein dat Van Kerkhof haar olympische medailles, zilver op de 500 meter en brons met de relay (wat ook de andere vrouwen uit de ploeg zou duperen) moet inleveren. ,,De regel is dat het wedstrijdresultaat vervalt als er in die wedstrijd een overtreding is gemaakt. Een paspoortzaak draait niet om één moment, maar om een langere periode waarin resultaten verzameld zijn. Uitgesloten is het niet, maar het ligt niet voor de hand.”

