Olympische medaillewinnaars geridderd bij huldiging

De schaatssters Carlijn Achtereekte en Esmee Visser, schaatser Kjeld Nuis, shorttrackster Suzanne Schulting en zitskiër Jeroen Kampschreur zijn geridderd voor hun gouden medailles op de afgelopen Winterspelen in Pyeongchang.



Het vijftal is tijdens de huldiging van de olympische en paralympische sporters in benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sportminister Bruno Bruins spelde de bijbehorende versierselen op.



Achtereekte won op de afgelopen Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 3000 meter, Visser pakte de titel op de 5000 meter. Nuis greep goud op de 1000 en 1500 meter. Schulting verraste met de eerste Nederlandse gouden medaille bij het shorttrack, ze won de 1000 meter. Zitskiër Kampschreur veroverde op de Paralympische Spelen het goud op de slalom.