Olympische Spelen in Tokio worden geheel rookvrij

De Olympische Spelen van 2020 in Tokio zullen 100 procent rookvrij zijn. De organisator meldt vandaag dat er zelfs geen speciale rookruimtes komen. Opvallend, want Japan loopt ver achter op andere landen in de strijd tegen roken.

,,Tokio 2020 wil een erfenis achterlaten voor een verbetering van de gezondheid in het land”, aldus de organisatie die een strenger rookbeleid voert dan de Japanse overheid.

De Japanse regering is niet overactief in het verbieden van roken in openbare ruimtes, omdat het voor een derde eigenaar is van een grote Japanse tabaksfabrikant. Veel politici zijn bovendien voorstanders van roken.

Desondanks volgt Tokio het beleid van de Winterspelen van Pyeongchang, waar roken op alle olympische locaties verboden was. Bij de vorige Zomerspelen in 2016 in Rio de Janeiro waren er nog rookruimtes.

Eerder waarschuwden Japanse artsen dat de Spelen weleens in een “extreem rokerige omgeving” kunnen plaatsvinden. In scholen en ziekenhuizen is roken verboden, maar zijn er wel speciale rookruimtes. Op het Japanse ministerie van Gezondheidszorg werd pas vorig jaar een sigarettenautomaat weggehaald.