Olympische status kan ‘lelijk eendje’ redden: ‘Ook het wielrennen moet inclusiviteit uitstralen’

Van Wonderen voelt bij GA Eagles positieve energie na winst in IJsselder­by: ‘Maar niet hooghartig worden, tegen PSV wordt toppresta­tie gevraagd’

21 september Wat extra rust of tactische beslommeringen zitten er bij het vallen van de herfstbladeren niet in voor Go Ahead Eagles. Amper drie dagen na de bewogen IJsselderby tegen PEC Zwolle wacht de ploeg van trainer Kees van Wonderen vanavond een nieuwe uitdaging: thuis tegen PSV.