Olympische tijdrit over heuvelachtig parcours bij Mount Fuji

Van Vleuten, de afgelopen twee jaar wereldkampioene tijdrijden, is blij met het aantal hoogtemeters. ,,Wel is het een vrij korte tijdrit. Bij de vrouwen zie je dat het soms een secondenspel is in de tijdrit. Ook op het Nederlands kampioenschap zou volgens mij de afstand voor ons langer moeten, omdat het daar soms heel 'close' is en dat is niet de bedoeling van een tijdrit. 22 kilometer is wel aan de korte kant voor ons, maar in combinatie met de hoogtemeters komt het hopelijk niet aan op seconden.''