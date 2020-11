Onana, Gravenberch, Klaassen, Labyad en Tadic niet mee naar Denemarken

Keepers André Onana en Maarten Stekelenburg, middenvelders Davy Klaassen en Ryan Gravenberch, aanvaller Zakaria Labyad en aanvoerder Dusan Tadic ontbreken in de selectie van coach Erik ten Hag. Met uitzondering van tweede doelman Stekelenburg kwamen zij zaterdagavond allemaal in actie in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2) in de eredivisie en vorige week in de uitwedstrijd bij Atalanta (2-2) in de Champions League.



De 2,04 meter lange Kjell Scherpen (20) is op dit moment de enige doelman in de selectie van Ten Hag voor de wedstrijd van morgenavond in Herning. Scherpen keepte dit seizoen alleen nog vijf duels in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax, waar hij vorig seizoen ook al veertien duels voor speelde na zijn goede jaar in de eredivisie bij FC Emmen. Vierde doelman Dominik Kotarski (20) is ook besmet geraakt.