Onana ontkent akkoord met Inter: ‘Als het Barça kan zijn, dan wordt het Barça’

,,Er zijn veel clubs met interesse, maar we hebben nog geen nieuwe bestemming gekozen. Je weet nooit wat er kan gebeuren in deze positie, want in het voetbal is er geen zekerheid. We wachten af ​​welk project we het leukst vinden, het is belangrijk om vooral naar het sportieve aspect te kijken. Barça blijft een van de topclubs ter wereld, ook al hebben ze het nu lastig. Ik wil elke week spelen, daar hecht ik de meeste waarde aan. Ik ben altijd in contact gebleven met Barça. Ik heb een heel erg goede relatie met de club behouden sinds ik vertrok", vertelt Onana, die op zijn veertiende werd weggeplukt uit de Samuel Eto’o Academy in Kameroen.



,,Barça is mijn thuis en er zijn altijd contacten geweest. Het is mijn thuis en ik ben er opgegroeid. Als het Barça kan zijn, dan wordt het Barça. Ik weet dat ik op een dag in Camp Nou zal spelen, maar de vraag is of dat als keeper van Barcelona of als tegenstander zal zijn. Voetbal heeft geen zekerheid. Het kan zo lopen, maar het kan ook niet zo zijn. Alleen God weet het.”