Onana van schlemiel naar held: ‘Bij de 1-1 was ik blijer dan Tadic’

Met een kapitale blunder en een geweldige reflex vertolkte André Onana een hoofdrol bij Ajax in het onbesliste duel met Benfica in de Champions League (1-1).

De doelman ging na 29 minuten gruwelijk in de fout bij de openingstreffer van Jonas maar voorkwam in de laatste seconde dat de thuisploeg alsnog won. Zo veranderde hij op het allerlaatste moment van schlemiel in een held.

Het was mooi om te zien hoe alle spelers van Ajax zich na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter verzamelden rond Onana. Ze bedankten hem voor de belangrijke redding die noodzakelijk was om Benfica op vier punten achterstand in de groep te houden. ,,Dat komt omdat we een hecht team zijn”, verklaarde Onana. ,,Bij de gelijkmaker van Tadic ben ik volgens mij nog blijer dan hij zelf. En zij zijn mij dankbaar voor die redding.”

Onana was blij dat hij nog iets voor zijn ploeg kon betekenen na zijn blunder in de eerste helft. Eigenlijk ging hij twee keer in de fout binnen de minuut. Eerst probeerde Onana aanvaller Jonas van Benfica wel heel nonchalant uit te kappen in de buurt van zijn eigen doellijn. Hij kon de bal nog maar net over de zijlijn trappen. Vervolgens verkeek hij zich zo op een lange inworp dat Jonas alsnog kon scoren (1-0).

Het was alsof Onana zich te graag snel wilde revancheren voor zijn gemakzuchtige actie. ,,Dat was ook zo”, erkende hij. ,,Maar dat mag natuurlijk niet gebeuren. Deze fout neem ik mee in mijn rugzak. Dat mag me niet overkomen.”