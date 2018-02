Onbegrip bij gridgirls: 'Je zet een danseres ook niet in een jutezak!'

Opvallend genoeg springen ook vrouwen binnen de autosport in de bres voor de startlijndames. Zoals de 28-jarige Belgische Sarah Bovy, die vorig jaar als enige vrouw in een Lamborghini meedeed aan de 24 Uur van Spa. ,,Misschien waren de gridgirls soms iets te sexy uitgedost’’, zegt de coureur tegen Het Laatste Nieuws. ,,Maar ze brachten wel een stukje sfeer en menselijkheid in de racerij. Als je ze weghaalt, blijven alleen metaal en motoren over. De meisjes zorgden ervoor dat wij voor de race werden aangemoedigd en aangevuurd. Dat gaf extra adrenaline. Dat ritueel zomaar schrappen vind ik jammer.’’



De racerij is, zo betoogt Bovy, helemaal niet seksistisch. ,,Het is juist een van de weinige sporten waar vrouwen zich met mannen kunnen en mogen meten. Er worden nu veel inspanningen verricht om er een zeer familievriendelijke sport van te maken. Dat er nu gridkids komen, verbaast me daarom niet, maar het zal een andere sfeer geven dan de gridgirls. Hun foto’s werden op internet enorm goed bekeken en op die manier waren ze ook een opstapje naar interesse in onze sport.’’ Dat de meiden het alleen voor het geld deden, weerspreekt Sarah. ,,Wat ze ermee verdienden, was niet overdreven. Het ging meestal om studentenbaantjes en ik vraag me af wat die meisjes dan nog wel als bijverdienste mogen doen.’’