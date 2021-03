Onbezonnen actie Bouhanni zorgt voor gebroken hand bij slachtoffer

‘Agressief’ DSM met Eekhoff en Nieuwen­huis naar Vlaanderen

15:48 Team DSM zal woensdag in de wielerkoers Dwars door Vlaanderen en zondag in de klassieker de Ronde van Vlaanderen van start gaan met de Nederlanders Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis. De Belgische wielrenner Tiesj Benoot en de Deen Søren Kragh Andersen hebben in beide wedstrijden bij DSM een beschermde status en Eekhoff heeft die ook in Dwars door Vlaanderen.