Ondanks alles wat er is gebeurd, staat Oranjeturnster Sara (17) uit Vierakker weer overeind (en op eigen benen)

Als Van Disseldorp op zondag vanuit Vierakker naar Heerenveen wordt gebracht, is het voor de Oranjeturnster telkens weer even slikken. Haar overstap van Almelo naar Heerenveen betekent immers dat ze niet meer dagelijks thuiskomt. Ze verblijft voorlopig in een hotelkamer in Oranjewoud tot ze een eigen woonruimte heeft gevonden. ,,Voor mij als familiemens is dat lastig. Bij ons thuis is het altijd gezellig druk, daar geniet ik van. Nu zit ik alleen op mijn hotelkamer. Dat is wel even iets anders dan elke ochtend en avond thuis bij de familie zijn”, zegt Van Disseldorp.