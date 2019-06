Onderhandelingen tussen Sparta en Trabzonspor over Dervisoglu in impasse

Halil Dervisoglu geldt als hét talent van Sparta. Om die reden wil de Rotterdamse club per se ‘de hoofdprijs’ voor de aanvaller, wanneer die vertrekt. Het Turkse Trabzonspor, waar de spits met Turkse roots al vanaf kindsaf aan supporter is, is het meest concreet voor de in Spangen opgeleide speler. Trabzon heeft het eerste bod van 700.000 euro inmiddels tweemaal verhoogd. Overeenstemming over een overgang is er evenwel nog niet. ,,We snappen dat Halil een emotionele band heeft met Trabzonspor”, stelt technisch manager Henk van Stee van de Spangenaren. ,,Maar ons belang is Sparta. Wij willen het juiste bedrag voor hem ontvangen. Anders gaat de transfer niet door.”