Onderzoek naar wheelguns in F1 na incidenten

,,Het ziet er steeds minder uit als toeval'', aldus Charlie Whiting, namens de FIA wedstrijdleider in de Formule 1. ,,We gaan deze wheelguns aan een grondige inspectie onderwerpen om uit te vinden wat er is misgegaan.''



Het is drie keer goed fout gegaan in de afgelopen twee races. Bij de Grand Prix van Australië draaide het 'wielpistool' een van de achterwielen niet goed vast bij de Haas-bolides van Romain Grosjean én Kevin Magnussen. Beide coureurs verlieten de pitstraat met een loszittend wiel en vielen uit. Het leverde de Amerikaanse renstal een boete op van 20.000 euro.