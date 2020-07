Onfortuinlijke Lammertink mist Strade Bianche, Van Kessel vervangt hem

Record voor Spaanse golfer Jimenez (56) met 707de toernooi

20:12 Miguel Angel Jiménez is een record rijker. De 56-jarige golfer was al de oudste toernooiwinnaar op de Europese Tour en is nu ook recordhouder wat betreft aantal gespeelde toernooien. De Spanjaard sloeg donderdag op het Hero Open in Birmingham voor de 707de keer af op de Europese Tour.