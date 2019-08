Ongeloof bij Janssen: ‘Dit reken ik mezelf zwaar aan’

,,Ongelooflijk. Die bal komt voor, ik wil de bal wegwerken en die komt op een of andere manier op mijn scheenbeen. Eerlijk gezegd zag ik hem er al in gaan. Gelukkig komt de bal dan nog op de lat. Maar ja, Dave (doelman David Jensen, red.) doet er daarna nog alles aan, maar die is ook verbijsterd en verbaasd dat de bal er niet in gaat waardoor hij de bal niet meer onder controle krijgt. Dit mag me niet gebeuren", analyseert Janssen de 2-1 in de verlenging, die een vroegtijdige uitschakeling in de Europa League betekende.

,,Ik kan het nog steeds niet bevatten”, aldus Janssen. ,,Je doet veel dingen goed, veel situaties lossen we goed op en eigenlijk kregen zij maar één echte kans. Als je in de tweede helft doorvoetbalt zoals in de eerste helft win je deze wedstrijd gewoon", stelde de 33-jarige captain van de Domstedelingen.



Maar FC Utrecht voetbalde niet zo door zoals in de eerste helft, zo zag ook de aanvoerder: ,,De tactische discipline was ineens weg, er kwamen teveel ruimtes en aan de bal doe je ook niet meer de dingen die je moet doen en in de eerste helft nog wel deed. Je creëert nog één kans, maar daarna helemaal niks meer. Als je 1-0 voor komt, heb je precies wat je hebben wilt. We hebben de spelers om op de omschakeling te spelen, maar dat hebben we totaal niet gedaan.”