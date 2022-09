Ongeloof bij Van Vleuten en co: ‘Ze was vanmorgen enorm chagrijnig omdat ze geen wereldkampioen zou worden’

Het ongeloof straalde van de gezichten van de Nederlandse wielerploeg nadat Annemiek van Vleuten in Australië haar tweede wereldtitel op de weg binnenhaalde. ,,Annemiek is Annemiek.”

,,Ik kan het niet geloven”, stamelde Van Vleuten (39) na de finish. ,,Ik wacht nog op het moment dat iemand komt vertellen dat het niet waar is. Ik had maar één kans, omdat ik met mijn elleboog niet kan sprinten. Ik wist wanneer ik moest gaan en zat te wachten op het goede moment. Ze haalden me niet terug, ongelooflijk.”

,,Ik had tegen vrienden en familie gezegd 'blijf maar slapen’”, vertelde Van Vleuten, die van start ging met een breukje in haar elleboog, bij de NOS. ,,Het plan dat ik had, om 120 kilometer voor de finish aan te vallen, gaat niet door. Ik ging echt in dienst van Marianne Vos rijden en dat deed ik ook. Maar ze kon op een gegeven moment niet mee en toen dacht ik ‘als dit groepje aan kan sluiten bij de koplopers, dan ga ik’.”

,,Ik was echt nul seconden bezig met deze koers winnen, ik had geen enkele ambitie meer met deze elleboog. Het is zo mooi om deze trui nu te hebben in mijn laatste jaar en het is echt een ongelooflijk seizoen.” Van Vleuten won eerder onder meer de Giro, de Tour en de Vuelta.

,,Annemiek is Annemiek”, stamelde Vos, die zelf als 14e over de streep kwam. ,,Die gaat niet kapot. Het is ergens verrassend, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik zag van heel uit de verte wat er gebeurde. Wij konden niet meer terugkomen. Dit is ongelooflijk, en ontzettend verdiend. Ik ben heel blij.”

Ook bij Ellen van Dijk stond het ongeloof in haar ogen. ,,Ik heb geen idee waar ze dit vandaan haalt. Ze is hier mijn kamergenoot en was vanmorgen strontchagrijnig. Ze zei dat ze zo graag wereldkampioene wilde worden en dat het niet zou lukken.”

,,Annemiek verbaast iedereen, maar ook zichzelf”, ging Van Dijk, die vorige week al de wereldtitel in het tijdrijden had veroverd, verder. ,,We zagen wel dat het in de laatste training ging, maar ze was natuurlijk niet op haar best”,

De Nederlandse ploeg had al een volgende tegenslag moeten verwerken toen donderdag was gebleken dat Demi Vollering vanwege een coronabesmetting niet kon starten. ,,Dat hebben we stil gehouden, het was na de val van Annemiek nog een streep door de rekening. Marianne werd daardoor de enige kopvrouw. We konden steeds net niet mee als er bergop werd aangevallen en hebben bewust zelf het initiatief niet genomen. Deze afloop zag niemand aankomen. We hebben het weer geflikt. Ik kan alleen maar respect hebben voor Annemiek.”

