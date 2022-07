Ongeloof na wanprestatie Ferrari in Frankrijk: ‘Hoogste tijd voor serieuze verandering’

Vloon mist aanvangs­hoog­te in WK-finale polsstok­hoog­sprin­gen

Het optreden van Menno Vloon in de finale van het polsstokhoogspringen bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene is van korte duur geweest. De 28-jarige Zaankanter sprong drie keer de lat eraf bij zijn aanvangshoogte van 5,55 meter. Hij mocht na zijn drie ongeldige pogingen meteen de kleedkamer opzoeken.

