'Ongemotiveerde' Tomic maakt rentree op US Open

Het kwam hem onder meer op een conflict met een van zijn belangrijkste sponsors te staan, materiaalsponsor Head.



Het 24-jarig talent verklaarde daarna nog in een interview dat hij alleen speelde voor het geld en dat hij zonder zich overdreven in te spannen aardig kan rondkomen. ,,Over het algemeen heb ik 100 procent gegeven, maar soms speelde ik op 30 procent van mijn kunnen. Als je het over de lange termijn bekijkt heb ik op halve kracht toch heel wat bereikt'', was het merkwaardige betoog van Tomic. Op Wimbledon werd hij zelfs beboet omdat hij een blessure had gesimuleerd en na zijn uitschakeling in de eerste ronde had verklaard zich te hebben verveeld op de baan.



,,Ik heb tennis nooit leuk gevonden, ik beschouw het als mijn werk'', zei Tomic in een interview met de Australische zender The Seven Network. ,,Wie zou geen baan willen hebben waarin hij zich maar voor 50 procent inzet en miljoenen verdient?''