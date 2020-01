Ongenaakbare Alvarado onderstreept bloedvorm in Gullegem

In de spannende wedstrijd maakte Alvarado pas op de laatste meters het verschil. Ze sprintte vlak voor de finish weg bij Kastelijn, regerend Europees kampioene. Eerder in de wedstrijd was Alvarado nog ten val gekomen, maar ze krabbelde snel weer op.



Voor Alvarado was het al de tweede zege van dit kalenderjaar. Op nieuwjaarsdag schreef de 21-jarige Nederlandse de GP Sven Nys in Baal op haar naam. Zondag komt ze in actie in Brussel.