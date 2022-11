Ongenaakbare Fem van Empel via weergaloze inhaalrace naar goud op EK veldrijden: ‘Ongelofelijk’

Fem van Empel heeft met groot machtsvertoon de Europese titel veldrijden veiliggesteld. In het Belgische Namen kon zelfs materiaalpech de topfavoriet niet van de overwinning houden. De 20-jarige Van Empel vocht zich terug in de wedstrijd en kwam alleen over de streep, voor Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Kata Blanka Vas.

Het was de grote vraag voorafgaand aan het EK in de hoofdstad van Wallonië: wie klopt Fem van Empel? De 20-jarige Brabantse nam dit seizoen deel aan acht veldritten en won er daarvan zeven. Afgelopen dinsdag stak ze nog met kop en schouders boven de rest uit in de Koppenbergcross, naar eigen zeggen dé wedstrijd die ze wilde winnen toen ze begon met veldrijden. De enige vrouw die haar dit seizoen een keer versloeg, Europees kampioene Lucinda Brand, ontbrak bovendien in Namen. Zij was nog niet voldoende hersteld van een gebroken middenhandsbeentje en kon haar kampioenstrui niet verdedigen.

En dus moest de concurrentie voor Van Empel van andere vrouwen komen op het technische rondje, een verzwaarde versie van de Citadelcross die hier jaarlijks verreden wordt. Van landgenoten Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado of wereldkampioene Marianne Vos bijvoorbeeld. De kans was hoe dan ook groot dat de Europese titel voor het vijfde jaar op rij naar een Nederlandse renster ging.

Vanuit het vertrek op de kasseien, waren het meteen Van Empel en Vos die de kop kozen. Laatstgenoemde bleek het echter al gauw wat zwaarder te krijgen dan haar concurrenten, wellicht vanwege een gebrek aan wedstrijdritme. Niet veel later, in de tweede ronde van de cross, kreeg ook topfavoriete Van Empel een flinke tegenslag te verwerken. Ze was de pitstraat al bijna gepasseerd, toen ze besefte dat ze een platte band had en te voet terug moest voor een fietswissel. Het leverde haar een achterstand van een halve minuut op naar de kop van de wedstrijd met Alvarado, Betsema en de Hongaarse Kata Blanka Vas, vorig jaar al tweede achter Brand.

Inhaalrace

Van Empel wilde vervolgens van geen opgeven weten en begon aan haar inhaalrace. Na drie van de zes rondes zat ze alweer aan het wiel van de drie leiders en lag de wedstrijd helemaal open. Betsema ging een ronde later als eerste overboord en niet veel later ging het voor Vas eveneens te hard. Met hangen en wurgen lukte het Alvarado wel om bij de Brabantse te blijven toen zij versnelde, maar uiteindelijk loste ook zij. Zo werd nog maar eens duidelijk dat er dit seizoen niemand kan tippen aan Van Empel. Zelfs na materiaalpech kwam ze nog alleen over de finish.

Volledig scherm Het podium, met links Ceylin del Carmen Alvarado, Fem van Empel in het midden, en Kata Blanka Vas. © photo: Cor Vos

‘Alles uit de kast’

Volledig scherm © photo: Cor Vos Na Brand, Alvarado, Yara Kastelijn en Worst werd Van Empel de vijfde opeenvolgende Nederlandse winnares van de Europese titel. ,,Na mijn platte band wilde ik alles uit de kast halen en ik kwam steeds ietsje dichterbij. Ik ben heel blij met deze overwinning", zei Van Empel na de finish. ,,Ik had nooit gedacht dat ik deze trui mee naar huis zou nemen. Mijn achtste overwinning van het seizoen, dit is ongelofelijk. Namen is een iconisch parkoers en het was erg glad vandaag. Maar ik vind dit rondje heel erg leuk, het lijkt een beetje op mountainbiken.”

Juniorentitel voor 17-jarige Molengraaf

Eerder op de dag had de Nederlandse tiener Lauren Molengraaf ook al goud veroverd op de Europese kampioenschappen. De 17-jarige Molengraaf was de sterkste in de wedstrijd bij de junioren. De Nederlandse reed in de laatste ronde weg bij de Italiaanse Valentina Corvi (zilver) en Xaydee Van Sinaey uit België (brons). Emiel Verstrynge voerde bij de mannelijke beloften een geheel Belgisch podium aan.