Ongenaakbare Mathieu van der Poel schittert in Parijs-Roubaix en pakt tweede ‘monument’ van het jaar

Mathieu van der Poel heeft op imposante wijze Parijs-Roubaix aan zijn palmares toegevoegd. De 28-jarige Nederlander ging op de laatste zware kasseienstrook solo en had uitgebreid de tijd om te juichen op de iconische wielerbaan. Het is voor Van der Poel zijn vierde zege in een wielermonument, na de Ronde van Vlaanderen (2020 en 2022) en Milaan-San Remo eerder dit jaar.

Jasper Philipsen het feestje compleet voor Alpecin-Deceuninck in de snelste editie ooit van de Hel van het Noorden. De Belg sprintte, 46 seconden na de finish van ploeggenoot Van der Poel, ten koste van landgenoot Wout van Aert (Jumbo-Visma) naar de tweede plaats.

Op Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseienstrook met een beoordeling van vijf sterren (de zwaarste categorie), kwam oud-winnaar John Degenkolb ten val. De Duitser was in aanraking gekomen met Van der Poel, die iets had moeten uitwijken voor Philipsen.



Door dat incident reed Van Aert even solo aan de leiding, maar Van der Poel maakte het verschil snel goed. Niet veel later versnelde de Nederlander. Van Aert leek te volgen, maar kreeg vervolgens te maken met een lekke band. In de slotkilometers hield Van der Poel stand tegen een elitegroep.



Het was de snelste editie ooit van de Hel van het Noorden: 46,841 kilometer per uur. Het oude record stond op naam van Dylan Baarle (45,792 km/u). De titelverdediger moest bij de 120ste editie opgeven na een val op de kasseien van het Bos van Wallers-Arenberg.



Vorige week eindigde Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen nog als tweede achter Tadej Pogacar. De Sloveense tweevoudig winnaar van de Tour de France ontbrak in de Hel van het Noorden. Van der Poel is de vierde renner die in één jaar zowel Milaan-San Remo als Parijs-Roubaix wint. Eerder deden Cyrille Van Hauwaert (1908), Sean Kelly (1986) en Degenkolb (2015) hem dat voor.

Volledig scherm Mathieu van der Poel op het podium met de trofee. © REUTERS

Bax in vroege vlucht

Na de eerste kasseistroken had zich eindelijk een groepje gevormd dat vooruit reed. Onder het viertal bevond zich de Nederlander Sjoerd Bax. Nog voor het beruchte Bos van Wallers zette Van Aert aan. Onder anderen Degenkolb, Christophe Laporte en Van der Poel pikten aan.



Het zestal sloot al snel aan bij de drie overgebleven koplopers, Laporte viel weg vooraan door een lekke band. Van der Poel had met de Belgen Philipsen en Gianni Vermeersch twee ploeggenoten mee in een groep met ook de sterke Italiaan Filippo Ganna, de Deen Mads Pedersen en de Zwitser Stefan Küng.

Volledig scherm Mathieu van der Poel op kop. © AFP

Van der Poel versnelde in de elitegroep vooraan zeker vier keer. Op de kasseien van Camphin-en-Pévèle (vier sterren), ruim twintig kilometer voor de streep, hielden Van der Poel en Van Aert elkaar achterin de groep in de gaten.



Op vijfsterrenstrook Carrefour de l’Arbre, vaak de beslissende strook, bepaalde Philipsen het tempo. Degenkolb viel na licht contact met Van der Poel waarna Van Aert aanviel. De beslissing viel niet veel later met de tegenslag voor Van Aert. De Nederlander ging alleen verder en bereikte na een solo van vijftien kilometer alleen de piste van Roubaix.

